На Украине возбудили дело о недостаче культурных ценностей в Киево-Печерской лавре

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Полиция на Украине возбудила уголовное дело в связи с якобы пропажей культурных ценностей, переданных на хранение служителям Киево-Печерской лавры. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте Службы безопасности Украины.

"По материалам СБУ следственным отделом Нацполиции зарегистрировано уголовное дело по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) по факту растраты ценностей, которые были переданы на хранение должностным лицам Киево-Печерской лавры. Продолжаются следственные действия", - сказано в сообщении.

На фоне начатой в прошлом году кампании по подготовке к созданию новой церковной структуры, независимой от Московского патриархата, министерство культуры Украины в сентябре 2018 года создало комиссию для описи и оценки церковного имущества канонической Украинской православной церкви (УПЦ). При этом эксперты обращали внимание на то, что бывший глава неканонического Киевского патриархата Филарет, один из наиболее активных поборников создания новой церкви, неоднократно публично заявлял, что претендует на главные святыни православного народа - Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.

В начале января в министерстве культуры сообщили, что комиссия в ходе проверки якобы выявила недостачу 10 предметов, еще два предмета были указаны как находящиеся в аварийном состоянии, 65 - как нуждающиеся в реставрации, 253 - как отреставрированные. Между тем, как сообщили корреспонденту ТАСС в Киево-Печерской лавре, официальный протокол по результатам проверки из ведомства в монастырь не поступал. По итогам проверки комиссия минкультуры рекомендовала также Киево-Печерской лавре вернуть государству культурные ценности, не используемые в религиозных обрядах.

Киево-Печерская лавра - один из первых по времени основания монастырей в Древнерусском государстве. Основана в 1051 году при Ярославе Мудром монахом Антонием.