Суд в Ханты-Мансийском автономном округе арестовал главу отделения "Свидетелей Иеговы"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца лидера отделения организации "Свидетели Иеговы" (в России признана экстремистской и запрещена) в городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, следствие возбудило дело по ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации") в отношении членов отделения, которое действовало в городе Урай на протяжении года.

"Суд избрал меру пресечения. Вчера лидера ячейки в городе Урай арестовали на два месяца", - сказали в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у членов организации экстремистскую литературу, компьютеры и сотовые телефоны, добавили в управлении.

Решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 г. религиозная организация "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и все входящие в ее структуру местные религиозные организации признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.