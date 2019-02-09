Зачинщик конфликта в колонии под Самарой находится под конвоем в больнице

САМАРА, 9 февраля. /ТАСС/. Осужденный за грабеж инициатор конфликта в колонии № 5 в Самарской области находится под конвоем в больнице ГУФСИН. Об этом сообщила ТАСС в субботу уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.

В конфликте пострадали 17 человек, все они госпитализированы, состояние 16 удовлетворительное, еще одного средней тяжести.

"Сейчас предполагаемый зачинщик находится в больнице ГУФСИН под конвоем. Он осужден по ст. 161 УК, грабеж. Его состояние удовлитеворительное", - сказала она.

В пятницу, 8 февраля, в колонии подрались два отряда заключенных, которые также устроили пожар. Сейчас в исправительном учреждении, которое предназначено для вновь осужденных, содержатся 790 человек.

В новость внесена правка (16:24 мск) — исправлен номер статьи УК в 3-м абзаце - 161