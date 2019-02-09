На Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей в поселки

ТАСС, 9 февраля. Режим ЧС введен с 9 февраля на архипелаге Новая Земля, входящем в состав Архангельской области, из-за массового нашествия белых медведей на территорию населенных пунктов. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы губернатора и правительства области.

Решение было принято по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности.

Замглавы администрации муниципалитета Новая Земля Александр Минаев рассказал, что с декабря 2018 года по февраль 2019 года отмечается большое скопление животных рядом с населенными пунктами. Рядом с поселком Белушья Губа находятся 52 белых медведя. У диких животных наблюдается агрессивное поведение - они нападают на жителей и заходят в помещения. Постоянно на территории поселка отмечается наличие от шести до 10 особей.

В докладе Минаева говорится о том, что население и руководство школ и детсадов требует обеспечить условия безопасные для проживания. Люди боятся выйти из дома, родители с опасениями отпускают своих детей на улицу, привычный ритм жизни нарушен.

Для того чтобы обеспечить безопасность для местных жителей, устанавливаются ограждения рядом с детскими садами. Организована доставка детей, военнослужащих и работников на специальном транспорте; вся территория всегда патрулируется. Тем не менее, администрация муниципалитета сообщает, что все эти шаги пока ни к чему не приводят. Животные не будут давать реакцию на попытки отогнать их патрульными автомобилями и собаками, на свето-шумовые сигналы, потому что не чувствуют в этом опасности.

Росприроднадзор против отстрела медведей

Росприроднадзор не разрешил отстреливать наиболее агрессивных особей. Из-за сохраняющейся угрозы по инициативе регионального управления Росприроднадзора и областного правительства на архипелаг прибудет оперативная группа, которая произведет оценку сложившейся ситуации и поможет предотвратить нападения хищников на людей. Эксперты надеются, что краснокнижных животных удастся прогнать без применения оружия. Если все меры не помогут урегулировать обстановку, то отстрел животных может стать вынужденной и единственной мерой для восстановления безопасности.

По словам главы Новой Земли Жиганши Мусина, группу специалистов из четырех человек уже сформировали, сейчас готовятся документы для их допуска на территорию. Режим ЧС, по его данным, будет действовать до того времени, пока не обеспечат полную безопасность для всех проживающих в населенных пунктах.

"Я на Новой Земле с 1983 года, но никогда раньше такого массового нашествия белых медведей не было, - отметил Мусин. - Напомню, более пяти животных не покидают гарнизон, в буквальном смысле гоняются за людьми и даже заходят в подъезды жилых домов. Но раз принято решение о запрете отстрела, придется идти по более долгому и менее безопасному для местных жителей пути". Он добавил, что работы будет много, так как около 50 медведей находятся вблизи населенных пунктов.