Два человека погибли в ДТП на юге Забайкалья

ЧИТА, 9 февраля. /ТАСС/. Минивэн перевернулся на трассе в Ононском районе на юге Забайкальского края, в результате погибли два человека, четверо получили травмы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"ДТП произошло на территории Ононского района, в трех км от села Первый Чиндант. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Gaia не справился с управлением и допустил опрокидывание. Два человека погибли, четверо пострадали, еще одна пассажирка не пострадала. Все пострадавшие госпитализированы, детей среди них нет", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным регионального УМВД, погибшие - это водитель 1987 года рождения и пассажирка 1986 года рождения.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют причины и обстоятельства ДТП.