В Саратовской области частично обрушилась крыша амбулатории из-за скопившегося снега

ТАСС, 9 февраля.Частичное обрушение кровли и карниза амбулатории произошло в селе Золотое Саратовской области. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе прокуратуры региона.

"Частичное повреждение кровли и карниза врачебной амбулатории произошло в пятницу вечером в селе Золотое Красноармейского района. В этот момент в здании никого не было, пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.

Она также уточнила, что значительных внутренних повреждений здание не получило. Предположительно, причиной произошедшего стало большое количество скопившегося снега. "В целях обеспечения надлежащих условий оказания жителям медицинской помощи и сохранении ее доступности принято решение о частичном переводе нескольких подразделений амбулатории в сельский Дом культуры, расположенный в центральной части села Золотое", - добавила собеседница.

По ее словам, в ближайшее время будет проведено обследование здания специализированной организацией для определения объема необходимых ремонтных работ. Если экспертиза признает здание непригодным к эксплуатации, будет решаться вопрос о новом помещении для амбулатории. "Медицинская помощь жителям села оказывается", - отметила она.

Ранее в Саратове произошли ЧП с обрушением крыш жилых домов и производственных зданий, главной причиной стал снег, скопившийся на крышах. Сообщалось о повреждениях крыш двух школ в Саратовской области и других соцучреждений. В пятницу обрушилась шиферная надстройка кровельного покрытия здания детсада "Березка". В результате пострадавших нет, дети переданы родителям и до момента восстановления крыши будут посещать близлежащий детский сад.