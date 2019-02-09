Самарский омбудсмен встретится с участниками конфликта в колонии

САМАРА, 9 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова встретится в воскресенье с участниками конфликта в колонии № 5 в Самарской области, чтобы разобраться в причинах произошедшего. Об этом она сообщила корреспонденту ТАСС.

В конфликте пострадали 17 человек, все они госпитализированы, состояние 16-и удовлетворительное, еще одного - средней тяжести.

"В воскресенье я планирую встретиться с участниками конфликта в больнице. Спрошу у них про причины произошедшего, узнаю были ли жалобы. Но в целом, на мой взгляд, это бытовой конфликт, поскольку нарушений по этой колонии не было ранее", - сказала собеседница.

11 февраля она планирует провести внеплановый прием в колонии, где произошел конфликт. "В понедельник проведу внеплановый прием в этой колонии", - сказала Гальцова.

В пятницу, 8 февраля, в колонии подрались два отряда заключенных, которые также устроили пожар. Сейчас в исправительном учреждении содержатся 790 человек, впервые осужденных к лишению свободы.