Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Казани

ТАСС, 9 февраля. Один человек погиб, еще один получил травмы в субботу при пожаре в жилом многоквартирном доме в Казани. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по Татарстану.

"В 11:50 мск 9 февраля <…> по системе "112" поступило сообщение о возгорании в квартире девятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Казань, Советский район, ул. Тополевая, д. 55. <…> В ходе тушения пожара в квартире обнаружено тело погибшего мужчины и один пострадавший, который был спасен сотрудниками пожарной охраны", - говорится в сообщении.

По данным главка, в квартире на 1 этаже загорелись вещи и мебель. С верхних этажей эвакуировались около 30 человек. Площадь пожара составила 6 кв. метров, причина - устанавливается. Возгорание было оперативно потушено.