AFP: манифестанту у Нацсобрания Франции взрывом гранаты оторвало кисть руки

ПАРИЖ, 9 февраля. /ТАСС/. Тяжелое ранение получил в субботу один из участников манифестации "желтых жилетов" в Париже. Как сообщило Agence France-Presse , взрывом гранаты со слезоточивым газом ему оторвало кисть руки.

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По сведениям телеканала BFM, инцидент произошел в тот момент, когда полиция широко применяла гранаты со слезоточивым газом, чтобы отогнать агрессивно настроенных манифестантов, пытавшихся перелезть через ограду нижней палаты парламента. Некоторые из протестующих начали подбирать эти гранаты и бросать их за ограду Нацсобрания. У одного из них граната взорвалась в руке, оторвав кисть.

Пострадавшему была немедленно оказана помощь на месте так называемыми "уличными врачами", находящимися среди манифестантов. В дальнейшем этот человек был передан в руки сотрудников скорой помощи и госпитализирован. На асфальте у ограды Нацсобрания осталось большое пятно крови.

По данным телеканала CNews, на настоящее время в ходе 13-го по счету дня протеста "желтых жилетов" в Париже пострадали четыре человека. Инциденты начались еще при выходе колонны с Елисейских полей. Один из манифестантов неожиданно ударил в лицо офицера полиции - в ответ полицейские избили его дубинками, ранив голову. Еще один полицейский также на Елисейских полях получил сильное повреждение ноги от попавшего в него тяжелого камня.

По данным префектуры полиции Парижа, на данный момент за противоправные действия задержаны 10 манифестантов.