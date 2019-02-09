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В Нижегородской области два человека погибли, отравившись угарным газом

Предполагаемой причиной происшествия является нарушение правил пользования газовым оборудованием

ТАСС, 9 февраля. Два человека погибли в субботу от отравления угарным газом в поселке Октябрьский Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по региону.

"9 февраля в 14:45 мск в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об отравлении угарным газом двух человек в поселке Октябрьский городского округа "город Бор". <…> В результате отравления угарным газом погибли два человека", - отмечается в сообщении.

По данным регионального главка МЧС, предполагаемая причина происшествия - нарушение правил пользования газовым оборудованием, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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