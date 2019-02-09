Машина провалилась под лед в Новгородской области, погибли мужчина и ребенок

ТАСС, 9 февраля. Автомобиль "Нива" провалился под лед на реке Полисть в городе Старая Русса Новгородской области. По предварительным данным, погибли мужчина и четырехлетняя девочка. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"В Новгородской области следователи выясняют обстоятельства гибели людей в автомобиле. По предварительным данным, днем 9 февраля мужчина на автомобиле "Нива" выехал с ребенком на лед реки Полисть в Старой Руссе. В какой-то момент машина попала в полынью. Автомобиль ушел под воду", - сообщает ведомство.

На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГУ МЧС России по Новгородской области. Обнаружено тело четырехлетней девочки.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Новгородской области, спасатели также обнаружили и тело мужчины. По данным ведомства, автомобиль выехал на неокрепший лед реки, "несмотря на действующий по всей области запрет выезда". "Тело девочки обнаружили сразу, мужчины - чуть позже, они были около машины, значит, пытались выбраться, но спастись им не удалось", - сказали ТАСС в пресс-службе главка.

В новость были внесены изменения (17:32 мск) — добавлена информация регионального ГУ МЧС