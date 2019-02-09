Срок задержания подозреваемого в поджоге офиса "Единой России" аспиранта МГУ продлен

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Головинский суд Москвы в субботу продлил на трое суток срок задержания аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, подозреваемого в поджоге офиса "Единой России" в январе 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Головинского районного суда в отношении подозреваемого Азата Мифтахова продлен срок задержания на 72 часа, то есть до 16:00 мск 12 февраля", - сказал собеседник агентства.

Мифтахову инкриминируется ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), все подозрения в причастности к совершению этого преступления он отвергает. Речь идет об уголовном деле, которое было возбуждено год назад по статье "Вандализм" и позднее переквалифицировано на статью "Хулиганство". Фигуранты этого дела Елена Горбань и Алексей Кобаидзе находятся под подпиской о невыезде, им вменяют поджог офиса "Единой России" в районе Ховрино 31 января 2018 года. Всем фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.