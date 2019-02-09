Российский военнослужащий погиб в ДТП в Абхазии

СУХУМ, 9 февраля. /ТАСС/. Российский военнослужащий погиб в Абхазии при столкновении легкового автомобиля с "КамАЗом". Об этом сообщил ТАСС сотрудник МЧС Абхазии.

ДТП произошло в селе Приморское. "Информация о происшествии поступила в дежурную часть Гудаутского отделения МЧС... пришлось разрезать легковушку, чтобы вытащить погибшего. Как стало известно, в автомобиле LADA Priora был российский военный, машина которого столкнулась с грузовиком "КамАЗ", также принадлежащим российской военной базе", - сказал собеседник агентства.

Информацию о ДТП подтвердили и в МВД республики.

В пресс-службе Южного военного округа ТАСС сообщили, что ведется расследование причин аварии. "Командование российской военной базы в Абхазии совместно с правоохранительными органами проводит расследование по факту гибели военнослужащего по контракту в результате дорожно-транспортного происшествия. По предварительным данным, в условиях скользкой дороги он не справился с управлением личного транспортного средства, совершив выезд на встречную полосу и столкновение с грузовым автомобилем", - сказали в пресс-службе округа.