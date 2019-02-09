Число погибших при обрушении жилого дома в Стамбуле возросло до 18

АНКАРА, 9 февраля. /ТАСС/. Число погибших при обрушении жилого дома в одном из районов Стамбула возросло до 18. Об этом заявил в субботу министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на пресс-конференции в Стамбуле.

"Число жертв обвала жилого дома в стамбульском районе Картал достигло 18", - сказал он в эфире телеканала NTV.

Ранее в субботу сообщалось, что число жертв обрушения дома достигло 17 человек.

В четверг агентство Anadolu сообщило о спасении пятилетней девочки, находившейся под завалами не менее 18 часов.

В среду около 16:00 по местному времени (совпадает с московским) в квартале Джевизли в районе Картал произошло обрушение восьмиэтажного жилого дома. Всего в здании было 14 квартир, в которых проживали 43 человека. Причина ЧП пока не установлена. Прокуратура Стамбула начала расследование случившегося.