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СК выясняет причины отказа гидравлики у самолета "Аэрофлота", севшего в Шереметьеве

По информации правоохранителей, сработала сигнализация низкого уровня первой гидросистемы. В результате инцидента никто не пострадал
Описание
© Александр Щербак/ТАСС, архив

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту посадки в столичном аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот", у которого возникли проблемы с гидравликой. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Лариса Марковец.

"Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ по данному факту организована доследственная проверка", - сказала Марковец.

По ее словам, у самолета Sukhoi Superjet 100, летевшего рейсом SU2018 из Москвы в Прагу, сработала сигнализация низкого уровня первой гидросистемы. На борту воздушного судна находились пять членов экипажа и 53 пассажира. "Никто не пострадал, посадка прошла без происшествий", - сказала Марковец.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что у пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" отказала гидравлика.

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