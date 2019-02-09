В Пензе устранили прорыв трубы на теплотрассе

ТАСС, 9 февраля. Специалисты полностью устранили аварию на теплотрассе в Пензе, более 50 многоквартирных домов с 3 тыс. жителей, ранее переведенные на резервную схему теплоснабжения, запитаны по основной схеме. Об этом сообщил ТАСС в субботу заместитель главы администрации города Юрий Ильин.

Ранее сообщалось, что в субботу произошел прорыв теплотрассы на трубе диаметром 800 мм по линии АО "Т Плюс Теплосеть Пенза" на улице Нахимова. В результате аварии на резервную схему теплоснабжения были переведены 54 дома, в которых проживает порядка 3 тыс. человек, а также четыре детских сада и две школы.

"Последствия аварии полностью устранены, заполнение системы теплоносителем завершено. Все 54 дома и учреждения переведены с резервной схемы отопления на основную", - сказал собеседник агентства.

В сообщении администрации города, распространенном в субботу, говорится, что сварочные работы на поврежденном участке тепломагистрали завершились в 15:30 мск. После этого началось заполнение системы теплоносителем. По данным администрации, в ликвидации аварии были задействованы девять единиц техники и 18 специалистов АО "Т Плюс Теплосеть Пенза".

По данным синоптиков, в субботу в Пензе около семи градусов мороза.