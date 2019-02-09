AFP: в Мексике застрелили журналиста

ТАСС, 9 февраля. Мексиканский радиожурналист Хесус Рамос Родригес был убит в субботу в штате Табаско. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя местной прокуратуры.

По его данным, журналист был застрелен в ресторане в муниципалитете Эмилиано-Сапата. Отмечается, что в мужчину было выпущено по меньшей мере восемь пуль.

В январе в штате Южная Нижняя Калифорния жертвой неизвестных преступников стал журналист Рафаэль Муруа Манрикес. Он стал первым сотрудником СМИ, убитым в Мексике с начала текущего года.

Согласно подсчетам организации "Репортеры без границ", в 2018 году в Мексике были убиты девять журналистов. По данным прокуратуры, занимающейся расследованием преступлений против свободы слова, 99,85% правонарушений в отношении сотрудников СМИ в стране остаются безнаказанными.