Сотрудники МЧС в Крыму спасли двух дельфинов

ТАСС, 9 февраля. Сотрудники МЧС эвакуировали двух дельфинов из протекшего бассейна в дельфинарии Алушты. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Республике Крым.

"В субботу, 9 февраля, в 16:59 мск в Службу спасения поступила информация о том, что в дельфинарии Алушты произошла разгерметизация бассейна, в результате чего вода вытекла на улицу. К месту происшествия немедленно выехали сотрудники 14-й пожарно-спасательной части для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении пресс-службы.

Личный состав провел операцию по спасению млекопитающих. "При помощи мотопомпы сотрудники чрезвычайного ведомства провели откачку воды, после чего силами личного состава два дельфина были перенесены в безопасную зону. Во время спасательной операции специалисты соблюдали все меры предосторожности, чтобы не навредить животным и не добавить еще большего испуга", - уточняется в сообщении ведомства.