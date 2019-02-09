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Пожар произошел в частном доме в Новосибирской области, в нем могут находится пять человек

Среди них, возможно, четыре ребенка

ТАСС, 9 февраля. МЧС проверяет информацию о пяти людях, находившихся в горящем доме в Краснозерском районе Новосибирской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"В Краснозерском районе произошел пожар в частном доме. Проверяется информация о том, что в момент пожара в нем могли находиться пятеро человек, включая четверых детей", - сказали в главке.

Собеседник агентства не уточнил название населенного пункта, где произошел пожар, но сообщил, что он находится на значительном удалении от областного центра.

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