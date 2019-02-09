Для спуска первого пролета обрушившегося моста в Генуе понадобилось более 10 часов

РИМ, 9 февраля. /ТАСС/. Первый пролет автомобильного моста в Генуе, частично обвалившегося в августе 2018 года, был спущен на землю. Как сообщает в субботу новостной канал Rai News 24 , на спуск блока весом 900 т ушло более 10 часов.

Пролет длиной 36 м и шириной 18 м был спущен с высоты 48 м. При этом использовались те же тросы, при помощи которых сдвигался затонувший в 2012 году круизный лайнер Costa Concordia, уточняет канал. Всего на демонтаж автомоста уйдет несколько месяцев. При сносе столбов планируется использовать небольшие заряды взрывчатки.

Новый мост на месте старого планируется возвести к началу 2020 года. Курировать проект будет итальянский архитектор Ренцо Пьяно, уроженец Генуи.

14 августа в городе Генуя обрушился длинный пролет построенного в 1970-е годы моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80). В момент происшествия на нем находились более 30 легковых автомобилей и три грузовика. В результате катастрофы погибли 43 человека. Кроме того, несколько сотен человек лишились жилья, которое было повреждено при падении транспортной инфраструктуры.

Правительство разработало специальный декрет, регулирующий порядок восстановительных работ, который был одобрен национальным парламентом. В отсутствие важной транспортной артерии не только в Генуе, но и во всем регионе сложилась сложная ситуация с автодвижением. Согласно подсчетам местной ассоциации Confindustria Genova (региональное отделение национальной ассоциации промышленников), северо-западные районы Италии будут нести экономические потери в размере почти €1 млрд в год до момента появления нового моста.

Одновременно продолжается следствие по факту обвала и гибели людей. Фигурантами этого дела являются 35 человек и две компании, включая обслуживающую автодороги Autostrade per l’Italia. Согласно последним выводам международных специалистов, призванных для проведения экспертизы, важнейшие элементы конструкции, такие как поддерживающие тросы, были в значительной степени изношены. Точная причина обвала пока официально не установлена.