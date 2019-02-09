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Трое погибли в результате крушения военного вертолета на границе Судана и Южного Судана

Еще 10 человек пострадали

ТАСС, 10 февраля. Три человека стали жертвами крушения эфиопского военного вертолета на территории расположения миротворческой миссии ООН в районе Абьей на границе Судана и Южного Судана. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press со ссылкой на заявление ООН.

На борту транспортного средства находились 23 человека. Три члена экипажа погибли, еще 10 человек пострадали, трое из них находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что причина инцидента пока неизвестна.

Судан и Южный Судан ведут спор о принадлежности района Абьей, богатого нефтью, с момента провозглашения независимости Южного Судана 27 июня 2011 года.

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