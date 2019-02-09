Снегопад обесточил более 50 тыс. потребителей в штате Вашингтон

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Сильный снегопад и буря привели к повреждению линий электропередачи, оставив без света и тепла более 50 тыс. потребителей в штате Вашингтон. Об этом сообщило в субботу информационное агентство Associated Press со ссылкой на данные энергетической компании Puget Sound Energy.

Сама компания предупредила в Twitter о сложной обстановке на автодорогах штата. Главной проблемой являются деревья и ветви, обрушившиеся под тяжестью снега на линии электропередачи. В районе Сиэтла высота снежного покрова достигает 20,3 см.

Как сообщается на сайте FlightAware, отслеживающем передвижения воздушных судов, снегопады и вьюга привели в субботу к отмене 199 и отсрочке 123 авиарейсов в международном аэропорту крупнейшего города штата - Сиэтла.

Губернатор Вашингтона Джей Инсли ввел еще в пятницу режим чрезвычайной ситуации в штате. "Прогнозируется буря, которой мы не видывали многие годы", - предупредил губернатор, призвав население воздержаться от поездок на личном транспорте и заранее предпринимать повышенные меры предосторожности, если приходится сесть за руль. Инсли также рекомендовал избегать чрезмерных физических нагрузок при уборке снега и во избежание обморожения свести к минимуму нахождение вне отапливаемого помещения.