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Два человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Подмосковье

Еще один человек получил травмы

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Автомобиль "Жигули" ВАЗ-2105 и грузовой Mercedes столкнулись в Дмитровском районе Подмосковья, погибли два человека, еще один пострадал. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс- службе ГУ МВД РФ по Московской области.

"Около 21:55 [субботы] в районе 11-го км дороги Хлебниково - Рогачево в Дмитровском районе столкнулись ВАЗ-2105 и грозовой Mercedes. Погибли двое человек, и один получил травмы", - сказали в ведомстве.

Сотрудник пресс-службы уточнил, что погибшие и пострадавший находились в отечественном автомобиле. На месте работают сотрудники полиции.

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