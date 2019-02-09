Два человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Подмосковье

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Автомобиль "Жигули" ВАЗ-2105 и грузовой Mercedes столкнулись в Дмитровском районе Подмосковья, погибли два человека, еще один пострадал. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс- службе ГУ МВД РФ по Московской области.

"Около 21:55 [субботы] в районе 11-го км дороги Хлебниково - Рогачево в Дмитровском районе столкнулись ВАЗ-2105 и грозовой Mercedes. Погибли двое человек, и один получил травмы", - сказали в ведомстве.

Сотрудник пресс-службы уточнил, что погибшие и пострадавший находились в отечественном автомобиле. На месте работают сотрудники полиции.