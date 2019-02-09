Один человек ранен в результате стрельбы в Зеленограде

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Конфликт со стрельбой произошел в субботу вечером в Зеленограде, один из его участников получил ранение, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"В 21:25 субботы поступило сообщение о конфликте в Зеленограде, в ходе которого один из его участников произвел выстрел из травматического оружия в оппонента", - сказали в ведомстве.

Пострадавший был госпитализирован, а стрелявший задержан. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.