Противопожарное оборудование было повреждено на японской АЭС из-за сильного мороза

ТОКИО, 10 февраля. /ТАСС/. Противопожарное оборудование на японской АЭС "Томари", расположенной на северном острове Хоккайдо, было частично повреждено из-за рекордных морозов, опустившихся на северную часть Японии в последние дни. Об этом в воскресенье сообщило общественное телевидение NHK.

По данным компании-оператора Hokkaido Electric Power (HEPCO), в результате сильного мороза были повреждены водяные насосы, используемые при тушении возможных пожаров. Подчеркивается, что других повреждений противопожарной системы зафиксировано не было, а сломавшиеся насосы не повлияют на ее общую работу.

Северный японский остров Хоккайдо в последние дни столкнулся с непривычно сильными для Японии морозами - стрелки термометров там опустились ниже 30 градусов Цельсия. Из-за мощных снегопадов были отменены более 100 авиарейсов, непогода вызвала серьезные перебои в движении транспорта.