Торговый центр "Океан" загорелся на Сахалине

ТАСС, 10 февраля Пожар возник в торговом центре "Океан" в городе Оха Сахалинской области, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС региона. По предварительной информации, пострадавших нет.

"Пожар возник в одноэтажном здании торгового центра. По предварительной информации, пострадавших нет, все успели вовремя покинуть помещение", - сказал представитель ведомства.

Площадь пожара он не уточнил.

Город Оха является центром Охинского городского округа. Он расположен на севере острова и насчитывает свыше 20 тыс. жителей.