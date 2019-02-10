{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Торговый центр "Океан" загорелся на Сахалине

По предварительной информации, никто не пострадал

ТАСС, 10 февраля Пожар возник в торговом центре "Океан" в городе Оха Сахалинской области, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС региона. По предварительной информации, пострадавших нет.

"Пожар возник в одноэтажном здании торгового центра. По предварительной информации, пострадавших нет, все успели вовремя покинуть помещение", - сказал представитель ведомства.

Площадь пожара он не уточнил.

Город Оха является центром Охинского городского округа. Он расположен на севере острова и насчитывает свыше 20 тыс. жителей.

Теги
РоссияСахалинская область
Противопожарное оборудование было повреждено на японской АЭС из-за сильного мороза
По данным компании-оператора Hokkaido Electric Power, были повреждены водяные насосы, используемые при тушении возможных пожаров
Читать полностью