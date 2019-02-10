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Пять человек спасены из горящей гостиницы в Кургане

Открытое горение ликвидировано на площади 16 кв. м

ТАСС, 10 февраля. Спасатели эвакуировали из загоревшейся трехэтажной гостиницы "Есенин" в Кургане пятерых человек, открытое горение ликвидировано. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

"Пожар произошел в 07:13 (05:13 мск) в бане-сауне на первом этаже трехэтажной гостиницы в Кургане. На место происшествия прибыли силы пожарно-спасательных подразделений по второму повышенному рангу пожара. Приступив к разведке, звеньями дымозащитной службы с помощью маски спасаемого и трехколенной лестницы из горящего здания с первого, второго и третьего этажей были спасены пять человек, из них четверо мужчин и одна женщина, остальные жильцы гостиницы эвакуировались самостоятельно. В 07:51 (05:51 мск) объявлена ликвидация открытого горения на площади 16 кв. м", - сообщили в пресс-службе

В МЧС добавили, что всего в ликвидации были задействованы 36 человек и 11 единиц техники. "Погибших нет, пострадавших осмотрели медики их состояние уточняется", - добавили в пресс-службе.

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