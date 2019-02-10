В Новосибирской области возбудили уголовное дело после смерти четырех детей при пожаре

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пяти человек, в том числе четырех детей, при пожаре в Новосибирской области. Об этом сообщается в пресс-релизе следственного управления СК по Новосибирской области.

"По данному факту следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - говорится в сообщении.

Пожар, при котором погибли пять человек, том числе четверо детей дошкольного возраста, произошел в ночь на воскресенье в частном доме в селе Полойка Краснозерского района Новосибирской области. Как сообщает областное ГУ МЧС, в момент возгорания в доме находились двое взрослых и четверо детей, спастись смог только один человек. По информации МЧС, дом был оборудован пожарным извещателем, от звука которого проснулся мужчина и выбежал на улицу, рассчитывая спасти семью через окна, однако сделать это не удалось из-за сильного задымления и быстро распространяющегося огня.