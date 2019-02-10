В селе в Республике Алтай подтопило улицы

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Подтопление улиц и дороги местного значения произошло в селе Теньга в Республике Алтай из-за промерзания малой речки и выхода наледевых вод. Сейчас на месте проводятся работы, чтобы обеспечить проход воды через толщи льда и избежать разрушения моста, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.

"В результате низких температур [до минус 44 градусов] произошло промерзание малой реки до дна. Происходил выход наледевых вод … на дорожное полотно и на мост непосредственно. Есть опасность повреждения моста от ледовых масс. Воды в домах нет", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве сообщают, что на месте ЧП работают 9 человек и 7 единиц техники, в том числе экскаватор с гидромолотом и экскаватор для проведения водоотводных канав.

"Проводится прорубка льда для того, чтобы обеспечить прохождение воды по руслу реки, чтобы не было дальнейшего намораживания льда на дороге", - сообщил собеседник агентства.

С помощью техники на месте соорудили водоотводную канаву длиной 150 метров. Подтопленнyю дорогу регионального значения, на которой образовалась наледь, постоянно очищают от ледяных вод с помощью автогрейдера. На случай эвакуации населения подготовлены пункты временного размещения.

Температура в селе Теньге минувшей ночью достигала 35 градусов мороза, сейчас там минус 26 градусов. Как сообщают в пресс-службе МЧС, в ближайшее время ожидается потепление.