Женщина погибла из-за ожогов, полученных при пожаре в жилом доме в Иркутске

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Женщина погибла из-за травм, полученных при пожаре в двухэтажном жилом доме в Иркутске. Возгорание произошло ночью в воскресенье, из дома были эвакуированы 38 человек, сообщается в пресс-релизе ГУ МЧС по Иркутской области.

"Пожарными были обследованы все квартиры на наличие людей. Из квартиры на втором этаже была спасена женщина. Пострадавшая была передана бригаде скорой помощи, однако женщина получила несовместимые с жизнью травмы", - говорится в сообщении.

Пожар повредил две квартиры общей площадью 70 кв. м, тушение продолжалось около двух часов. По окончании работ пожарные вскрывали полы, чтобы убедиться в безопасности строения.

"Предварительный осмотр места происшествия показал, что возможной причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки", - добавляют в ведомстве.

По информации МЧС, за ночь воскресенья в Иркутской области произошло 12 пожаров, на которых было спасено шесть человек.