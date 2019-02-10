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В Твери в результате ДТП один человек погиб, четверо пострадали

Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Один человек погиб, еще четверо, в том числе несовершеннолетняя девушка, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в УГИБДД по Тверской области.

"Около 09:30 по адресу: улица Малые Перемерки, дом 26, столкнулись Skoda и Chery. В Skoda находились два человека, мужчина, который был за рулем, погиб, женщина на пассажирском сидении получила травмы. Во втором автомобиле пострадали три женщины, в том числе 17-летняя девушка", - сказали в ведомстве.

Собеседник агентства уточнил, что одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, трое других получили травмы средней тяжести и легкие.

Эксперты выяснят причины ДТП. На месте происшествия работают сотрудники УГИБДД, отметили в пресс-службе ведомства.

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