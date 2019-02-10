Число погибших при обрушении жилого дома в Стамбуле возросло до 21

АНКАРА, 10 февраля. /ТАСС/. Число погибших при обрушении жилого дома в одном из районов Стамбула возросло до 21 человека. Об этом заявил в воскресенье министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на пресс-конференции в Стамбуле.

"К настоящему моменту число погибших уже достигло 21 человека, спасти удалось 14 пострадавших. По предварительным данным, всего в доме находилось 35 человек", - сказал он в эфире телеканала NTV. Ранее сообщалось о 18 жертвах

6 февраля около 16:00 по местному времени (совпадает с московским) в квартале Джевизли в районе Картал произошло обрушение восьмиэтажного жилого дома. Всего в здании было 14 квартир, в которых проживали 43 человека. Причина ЧП пока не установлена. Прокуратура Стамбула начала расследование случившегося. В четверг Anadolu сообщило о спасении пятилетней девочки, находившейся под завалами не менее 18 часов.