Владимирское УМВД проверит законность перекрытия трассы для задержания нарушителя

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. УМВД по Владимирской области проведет служебную проверку сотрудников полиции, перекрывших движение по трассе М-7 "Волга" для задержания нарушителя. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила начальник пресс-службы ведомства Ирина Гавриченко.

9 февраля в 17:05 в дежурную часть регионального ГИБДД поступило сообщение, что по трассе М-7 "Волга" в сторону Москвы движется Skoda Rapid, его водитель проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке, выехал на встречную полосу и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. По ходу движения он столкнулся с четырьмя автомобилями, совершал опасные маневры. Пострадавших в результате ДТП нет, уточнили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

"С учетом экстремальной ситуации на стационарном посту ГИБДД в городе Владимире сотрудниками полиции было перекрыто движение транспортного потока. Автомобиль удалось остановить, однако при попытке сотрудников полиции открыть транспортное средство, водитель резко возобновил движение. Вскоре нарушителя задержали. По данному факту руководством УМВД принято решение о проведении проверки, в ходе которой также будет дана оценка действиям сотрудников полиции", - сказала Гавриченко.

Нарушителем оказался 29-летний житель Волгограда, работающий водителем такси. В ходе проверки установлено, что он неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, лишался водительского удостоверения. Признаков алкогольного или наркотического опьянения у него не выявили. Сотрудники полиции выясняют причину опасного поведения мужчины, уточнили в пресс-службе регионального УМВД.