МВД расследует выставление "живого щита" под Владимиром для поимки нарушителя

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. МВД РФ направит комиссию во Владимир для расследования инцидента с выставлением сотрудниками ГИБДД "живого щита" из гражданских машин для задержания нарушителя дорожного движения. Об этом в воскресенье ТАСС сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Инцидент произошел 9 февраля во Владимирской области. Для задержания нарушителя были выставлены машины других водителей, в результате четыре из них получили повреждения.

"Комиссией будут всесторонне изучены все обстоятельства задержания 9 февраля водителя, неоднократно нарушившего правила дорожного движения на федеральной трассе М-7 "Волга", проанализированы имеющиеся материалы, в том числе показания очевидцев, дана оценка действиям руководителей и сотрудников ДПС ГИБДД в экстренной ситуации", - сказала она.

Если факты нарушений сотрудников полиции подтвердятся, должностные лица будут привлечены к ответственности, отметила Волк.

Ранее сообщалось, что руководство УМВД по Владимирской области проведет служебную проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям сотрудников полиции. В социальных сетях появились видеозаписи очевидцев, на которых видно, что для задержания злоумышленника сотрудники ГИБДД выставили "живой щит" из гражданских автомобилей. Однако в пресс-службе регионального ведомства эту информацию ТАСС опровергли и сообщили, что движение было просто перекрыто.

Как сообщалось, нарушителем оказался 29-летний житель Волгограда, работающий водителем такси. В ходе проверки установлено, что он неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, лишался водительского удостоверения. Признаков алкогольного или наркотического опьянения у задержанного не выявлено, сотрудники полиции выясняют причину его опасного поведения, уточнили в пресс-службе регионального УМВД.