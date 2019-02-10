Один человек погиб и шестеро, по уточненным данным, пострадали в ДТП в Твери

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Шесть человек, по уточненным данным, пострадали и один погиб в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в региональном УГИБДД. Ранее сообщалось о четырех пострадавших, в числе которых 17-летняя девушка.

"Поступила информация, что в результате аварии пострадали еще двухлетняя девочка и женщина, которые сидели на заднем сидении Skoda", - сказал ТАСС представитель УГИБДД по Тверской области. Собеседник агентства уточнил, что одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, на улице Малые Перемерки столкнулись автомобили Skoda и Chery. Кто из водителей нарушил правила дорожного движения, а также стала ли гололедица причиной аварии, предстоит выяснить экспертам.