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Прокуратура Лиона назвала приоритетную версию взрыва в пекарне

Прокурор Николя Жаке уточнил, что следователи считают криминальную версию инцидента главной

ПАРИЖ, 10 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Лиона рассматривает криминальную версию причины взрыва и последующего пожара в булочной города. Об этом в воскресенье передает Agence France-Presse.

"По результатам первичного расследования, проведенного под руководством прокуратуры Лиона по факту взрыва в пекарне в восьмом округе города, следователи считают криминальную версию главной", - приводит агентство слова прокурора Лиона Николя Жаке.

Взрыв и последующий пожар в булочной в Лионе произошел в субботу. Жертвами инцидента стали два человека, один из которых ребенок, еще четверо получили ранения.

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