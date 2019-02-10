СМИ: адвокатов Renault обеспокоили действия Nissan в рамках расследования дела Гона

Экс-главе Nissan и Renault грозит до десяти лет тюрьмы. В чем обвиняют Карлоса Гона

В этом послании, которое датировано 19 января, французские юристы выражают свою озабоченность "методами компании Nissan и ее юридического совета, применяемыми в ходе расследования".

Согласно информации газеты, представители Nissan "искали во Франции факты, подкрепляющие обвинение против Гона после его ареста", эти действия производились без уведомления Renault. Помимо этого японцы пытались провести обыски квартир Гона в Бразилии, Ливане и Нидерландах, так же не поставив в известность своих французских коллег.

"Renault собрала достаточно доказательств, чтобы понять <...> какие методы использовала компания Nissan и ее адвокаты, чтоб попытаться организовать допрос сотрудников французской компании японской прокуратурой", - говорится в письме. Там также указывается, что японская сторона лично по телефону или с помощью электронной почты связывалась с сотрудниками французской компании в обход ее руководства. "Это не соответствует правилам и стандартам, действующим в США, Франции и других странах", - подчеркнули юристы. По их сведениям, японская компания также предлагала возместить расходы на транспорт и проживание в Токио сотрудникам Renault, которых они приглашали в Японию в рамках дела.

Как заявил Agence France-Presse представитель Nissan, на это письмо уже "были даны письменные и устные ответы от внешних адвокатов" компании. "Рассматриваемые сообщения не отображают текущего состояния диалога [Nissan] с Renault и его адвокатами", - отметил он.