В Нижегородской области после гибели 2 человек от отравления угарным газом возбуждено дело

НИЖНОВГОРОД, 10 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Нижегородской области по факту гибели мужчины и женщины. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам"). В доме поселка Октябрьский городского округа "город Бор" без признаков жизни были обнаружены 60-летняя женщина и ее 58-летний муж. При осмотре тел следователи СК не обнаружили видимых повреждений криминального характера, назначены судебно-медицинские экспертизы", - говорится в сообщении ведомства.

В доме, где скончались люди, установлен газовый котел, следователи обнаружили утеплители и заглушки в вентиляционных каналах и дымоходе. В пробах воздуха, взятых в доме, обнаружены следы угарного газа, добавили в ведомстве.

Ранее Главное управление МЧС России по региону сообщило о гибели двух человек в поселке Октябрьский городского округа "город Бор" в результате отравления угарным газом. Предполагаемая причина происшествия, по данным регионального главка МЧС - нарушение правил пользования газовым оборудованием.