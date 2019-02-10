В Нижегородской области арестовали подозреваемую в попытке продать новорожденного ребенка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 февраля. /ТАСС/. Суд в Нижегородской области арестовал женщину по подозрению в попытке продать новорожденного ребенка семейной паре из Москвы за 300 тыс. рублей. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вскоре ей будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Генпрокуратуры, следственные органы СК по Нижегородской области возбудили дело в отношении женщины после публикации в СМИ. Подозреваемую в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля несовершеннолетними") объявили в розыск. Ее местонахождение установили 8 февраля, она была задержана.

По версии следствия, в 2018 году подозреваемая предложила беременной женщине, которой не был нужен ребенок, забрать его, когда он родится. Она изготовила на роженицу фиктивный паспорт, вклеив ее фото в документ другой женщины. У беременной женщины вызвали роды с помощью лекарства и доставили в медучреждение, она родила мальчика.

Документы на новорожденного оформили по поддельной ксерокопии паспорта, с которой госпитализировали роженицу, ребенок был у подозреваемой. Она пыталась продать мальчика за 300 тыс. рублей семейной паре из Москвы, однако сделка сорвалась. Жизни и здоровью ребенка сейчас ничего не угрожает, отметили в надзорном ведомстве.

Подозреваемая воспитывает пятерых детей, по результатам генетических экспертиз, установлено, что она не является биологической матерью двоим из них, добавили в ведомстве. Детей поместили в медучреждения и социальные центры.