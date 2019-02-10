Военные в Арктике не применяют оружие при встрече с белыми медведями

МУРМАНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Северного флота (СФ) не применяют боевое оружие при встречах с белыми медведями на арктических архипелагах, где дислоцированы многочисленные военные объекты. Как рассказали корреспонденту ТАСС в воскресенье в пресс-службе СФ, военные применяют те же меры безопасности, которые позволяют избегать случаев нападения медведей, что и все последние годы.

Как сообщалось ранее в пресс-релизе правительства Архангельской области, в состав которой входит Новая Земля, в субботу на архипелаге был введен режим ЧС из-за массового нашествия белых медведей на территорию населенных пунктов. Большое скопление животных вокруг населенных пунктов наблюдается с декабря 2018 года. В район поселка Белушья Губа пришли 52 белых медведя. Отмечаются случаи агрессивного поведения диких животных - нападения на людей, проникновения в жилые и служебные помещения, постоянно на территории поселка находятся от шести до десяти белых медведей. По мнению экспертов, это связано с сезонной миграцией животных и наличием в поселках свалок с пищевыми отходами.

"Согласно инструктажу военнослужащие не применяют оружие против медведей, поскольку убивать краснокнижных животных запрещено. Благодаря разработанным мерам безопасности пострадавших от встреч с медведями не было", - сказал представитель СФ.

Он также подтвердил, что белые медведи все активнее подходят к населенным пунктам. "Их численность растет, поскольку врагов в Арктике у них фактически нет. И к местам пребыванию людей они подходят часто".

Как рассказали на флоте, главное правило безопасности для военнослужащих в отношении белых медведей - избегать близкой встречи с ним. Военные на архипелагах стараются не передвигаться пешком, выходы поодиночке на открытую местность запрещены. "Это самый опасный хищник массой до тонны, способный убивать крупных морских животных, например, белух. Поэтому все передвижения военные совершают по возможности на транспорте, всегда есть вахта, которая предупреждает о приближении белых медведей, животных стараются обходить как можно дальше", - сказал собеседник агентства.

Важно также не привлекать животных, не пытаться их подкармливать и не оставлять пищевые отходы в свободном доступе. Не так давно был случай, когда при швартовке военного корабля на одном из арктических островов на пирс пришел белый медведь. Военные подняли сходни корабля, чтобы медведь не забрался на палубу, и ждали, пока животное не ушло. Если же встреча произошла, рекомендуется не делать резких движений и не пытаться убежать, провоцируя медведей на погону, а медленно отходить, бросая одежду с себя, которая сможет отвлечь медведя и дать время добраться до укрытия.

По мнению представителя СФ, эффективными были бы специальные системы отпугивания для белых медведей - например, ультразвуковые или химические. "Но таких разработок пока нет. При этом отпугивать медведей оружием практически бесполезно, выстрелов они не боятся", - сказали на флоте.