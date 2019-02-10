ТАСС, 10 февраля. В Белгороде простились с убитым боксером Александром Костроминым, похороны прошли в воскресенье на кладбище поселка Дубовое. Об этом сообщил ТАСС президент Белгородской региональной спортивной организации "Федерация бокса" Шамиль Курбанов.
"Похороны прошли на кладбище поселка Дубовое в Белгороде. Отпевание было в храме рядом с кладбищем. Были друзья и родные", - сказал Курбанов. Ранее он заявил ТАСС, что федерация окажет материальную помощь жене, сыну и родителям Александра.
Следственный комитет 8 февраля возбудил уголовное дело по факту убийства в Белгороде профессионального боксера Александра Костромина. Спортсмен был убит вечером 7 февраля выстрелом в спину, когда заходил в подъезд собственного дома. Девятого февраля Костромину исполнилось бы 30 лет.
Александр Костромин выступал в весовой категории до 80 кг, в 2005 году победил в первенстве России, в 2014 году занял первое место на международном турнире по боксу в Крыму. В 2017 году дебютировал на профессиональном ринге, победив в Звездном дворце спорта в Бутурлиновке (Воронежская область) Аюба Бузуркаева. 16 февраля 2019 года у Александра Костромина был запланирован поединок в Риге с Раитисом Синкевичем.