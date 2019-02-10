ТАСС, 10 февраля. В Белгороде простились с убитым боксером Александром Костроминым, похороны прошли в воскресенье на кладбище поселка Дубовое. Об этом сообщил ТАСС президент Белгородской региональной спортивной организации "Федерация бокса" Шамиль Курбанов.

"Похороны прошли на кладбище поселка Дубовое в Белгороде. Отпевание было в храме рядом с кладбищем. Были друзья и родные", - сказал Курбанов. Ранее он заявил ТАСС, что федерация окажет материальную помощь жене, сыну и родителям Александра.