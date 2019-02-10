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СМИ: семь человек погибли в результате ДТП на юге Афганистана

Инцидент произошел в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком

ТАСС, 10 февраля. По меньшей мере семь человек, в том числе два ребенка, погибли в воскресенье в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе в провинции Газни на юге Афганистана. Об этом сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на медицинский источник.

Директор больницы Газни (административный центр одноименной провинции) доктор Мохаммад Баз подтвердил агентству, что в медицинское учреждение поступили тела семи погибших. "Среди погибших два ребенка", - добавил он.

По данным очевидца, инцидент произошел в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком.

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Афганистан
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Власти страны пока не подтверждают эту информацию
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