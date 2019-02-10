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СМИ: очевидцы сообщили о предполагаемом падении метеорита в Венесуэле

Власти страны пока не подтверждают эту информацию

ТАСС, 10 февраля. Жители Венесуэлы стали очевидцами падения неизвестного светящегося объекта, который, предположительно, является метеоритом. Об этом сообщила в ночь на воскресенье на своем сайте газета El Universal.

Инцидент произошел в субботу около 19:30 по местному времени (00:30 воскресенья мск). Объект в небе был виден жителям Каракаса, а также штатов Карабобо и Арагуа на севере страны. Он упал в окрестностях города Валенсия (штат Карабобо). Судя по видеозаписям, размещенным в соцсетях, на месте падения загорелась трава.

Венесуэльские власти пока не подтвердили информацию о падении метеорита.

1 февраля падение метеорита было зафиксировано на западе Кубы, в провинции Пинар-дель-Рио. Он пролетел над островом в виде огненного шара, оставившего за собой облачный след, а недалеко от земли взорвался и разлетелся на множество небольших осколков. Жители пригородных районов нашли несколько частей метеорита размером от 20 до 30 см, которые позже были переданы экспертам для исследований. В результате инцидента никто не пострадал.

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