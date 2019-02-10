СМИ: очевидцы сообщили о предполагаемом падении метеорита в Венесуэле

ТАСС, 10 февраля. Жители Венесуэлы стали очевидцами падения неизвестного светящегося объекта, который, предположительно, является метеоритом. Об этом сообщила в ночь на воскресенье на своем сайте газета El Universal.
Usuarios en las redes sociales reportan una gran luz en el cielo de Caracas. Me hacen llegar este video pic.twitter.com/GVsnxFb6cP— Miguel Malliotakis (@Malliotakis_) 10 February 2019
Инцидент произошел в субботу около 19:30 по местному времени (00:30 воскресенья мск). Объект в небе был виден жителям Каракаса, а также штатов Карабобо и Арагуа на севере страны. Он упал в окрестностях города Валенсия (штат Карабобо). Судя по видеозаписям, размещенным в соцсетях, на месте падения загорелась трава.
Венесуэльские власти пока не подтвердили информацию о падении метеорита.
ULTIMO MINUTO Meteorito fue visto en Maracay y Valencia El meteorito cayó cerca del CC El Arboral, justo frente a la Urb quintas de Flor amarillo en Valencia Edo Carabobo pic.twitter.com/hmxVJzgTOw— Sol Rojas (@sol651) 10 February 2019
1 февраля падение метеорита было зафиксировано на западе Кубы, в провинции Пинар-дель-Рио. Он пролетел над островом в виде огненного шара, оставившего за собой облачный след, а недалеко от земли взорвался и разлетелся на множество небольших осколков. Жители пригородных районов нашли несколько частей метеорита размером от 20 до 30 см, которые позже были переданы экспертам для исследований. В результате инцидента никто не пострадал.