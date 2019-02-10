Два человека погибли в ДТП на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Два человека погибли и двое пострадали в результате столкновения кроссовера и легкового автомобиля в Шпаковском районе Ставропольского края. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении отдела пропаганды безопасности дорожного движения краевого УГИБДД.

"Водитель автомобиля Hyundai Solaris по не установленным пока причинам допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем KIA Sportage. На месте происшествия от полученных травм погибли водитель и пассажир Hyundai Solaris, двое участников ДТП из автомашины KIA Sportage госпитализированы, детей среди пострадавших нет", - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Авария произошла около 18:00 мск на 28-м километре автодороги "Подъем к городу Ставрополю", ее точные причины устанавливаются. На месте происшествия движение затруднено.