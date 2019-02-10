СМИ: взрыв произошел в жилом доме в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 10 февраля. /ТАСС/ Один человек погиб в воскресенье при взрыве в жилом доме на юге Стокгольма. Об этом сообщил телеканал SVT. Инцидент произошел в 15:03 по местному времени (17:03 мск) в пригороде Варберг.

В настоящее время полиция расследует, что именно взорвалось. "Неясно, что произошло, в настоящее время мы никак не классифицируем это дело", - отметила представитель столичной полиции Анна Вестберг. По сведениям газеты Aftonbladet, речь может идти о несчастном случае.

Жильцы нескольких близлежащих домов эвакуированы, пока полиция исследует место взрыва. Оцеплена большая часть территории, проходят опросы соседей.

В новость были внесены изменения (19:33 мск) - добавлена дополнительная информация.