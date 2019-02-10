Пять человек, в том числе подросток, пострадали в ДТП в Астраханской области

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Пять человек, включая 16-летнего подростка, пострадали в ДТП в Астраханской области, на 133-м километре трассы Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"51-летний местный житель, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Polo, съезжал с асфальтобетонного покрытия на щебенчатое, не справился с управлением и совершил наезд на бетонное дорожное ограждение. В результате водитель получил множественные ушибы. Травмы диагностированы и у четырех его пассажиров", - говорится в сообщении.

16-летний студент одного из астраханских вузов, находившийся в салоне иномарки на заднем сидении, получил тяжелые травмы головы и был госпитализирован в состоянии комы.

"В больницу бригадами скорой медицинской помощи доставлены и другие пострадавшие", - отмечено в сообщении. По данным полиции, помимо подростка и водителя, пострадали трое жителей Чечни в возрасте от 27 до 30 лет, у них диагностированы сотрясение мозга и переломы.

По данному факту проводится проверка.