В Пензенской области СК проверит данные о двух детях, найденных в горевшей квартире

ПЕНЗА, 10 февраля. /ТАСС/. Следственные органы в Пензенской области по информации СМИ начали проверку по факту оставления в опасности детей, которых нашли в квартире во время тушения пожара. Об этом в воскресенье говорится в сообщении следственного управления СК России по региону.

"В СМИ сообщается, что 8 февраля в доме на улице Пограничной в Пензе произошло возгорание. Соседи вызвали спасателей, залезли в квартиру через окно и попытались потушить огонь. Пожарные, проверяя помещения квартиры, обнаружили в комнате девочку 2014 года рождения и мальчика 2016 года рождения без присмотра взрослых, по информации, размещенной в СМИ, региональный СК организовал доследственную проверку по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности")", - говорится в сообщении.

Детей, по имеющимся данным, доставили на обследование в пензенскую областную детскую клиническую больницу им. Филатова. Следователь примет процессуальное решение по результатами проверки, добавили в ведомстве.