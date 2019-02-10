{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два человека погибли в пожаре в Рязанской области

Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем

ТАСС, 10 февраля.  Два человека погибли в результате пожара в кирпичном доме в городе Спасск-Рязанский Рязанской области. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В пожаре в городе Спасск-Рязанский Спасского района Рязанской области погибли два человека: 62-летняя хозяйка дома и мужчина, возраст которого уточняется", - сказал собеседник агентства, уточнив, что кирпичный дом изнутри выгорел практически полностью.

Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе ведомства. К тушению пожара привлекались три расчета и семь человек личного состава.

Теги
РоссияРязанская область
Прорыв дамбы в Бразилии
СМИ: число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии возросло до 165
Личности 156 жертв уже установлены
Читать полностью