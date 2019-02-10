Два человека погибли в пожаре в Рязанской области

ТАСС, 10 февраля. Два человека погибли в результате пожара в кирпичном доме в городе Спасск-Рязанский Рязанской области. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В пожаре в городе Спасск-Рязанский Спасского района Рязанской области погибли два человека: 62-летняя хозяйка дома и мужчина, возраст которого уточняется", - сказал собеседник агентства, уточнив, что кирпичный дом изнутри выгорел практически полностью.

Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе ведомства. К тушению пожара привлекались три расчета и семь человек личного состава.