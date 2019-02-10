СК возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в больнице Новочеркасска

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 февраля. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело по факту смерти ребенка в больнице города Новочеркасска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сообщили в пресс-службе.

Ранее региональные СМИ сообщали, что 7 февраля шестилетний мальчик умер в больнице скорой медицинской помощи Новочеркасска во время небольшой хирургической операции из-за анафилактического шока в результате аллергии на наркоз.