СК проверит информацию о травмировании позвоночника девочки в ТЦ Новороссийска

СОЧИ, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю инициировали передачу из полиции материалов проверки инцидента в торговом центре Новороссийска, где, по сообщениям местных СМИ, в результате конфликта с охранниками девочка получила травму позвоночника. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе управления.

"Сегодня в средствах массовой информации появились сообщения о получении травмы позвоночника несовершеннолетней девочкой в результате конфликта с охранниками торгового центра, имевшего место в конце января этого года, информацию о наличии данной травмы сообщила мать девочки, - говорится в сообщении. - В адрес надзорного органа направлено ходатайство об изъятии материала проверки по данному факту из производства органов полиции и передаче в следственные органы регионального управления СК".